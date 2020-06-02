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Смех продлевает жизнь – отвлекитесь от проблем!
– А кто это у нас тут? Собачка?
Мужик молчит и двигается в угол.
– Неужели это черепаха? – не унимается врач.
Мужик копошится у плинтуса.
– Может быть, к нам кошечка пришла?
– Слушай, дай уже спокойно интернет провести, отстань! – не выдерживает мастер.
– Что такое, милая? – спрашивает мужчина.
– Если еще раз примешь карканье вороны за мой голос, я на развод подам! – взбесилась дама.
– Думал, что заначку собираю на отпуск в Турции, оказалось – на карантин!
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