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Сдержаться невозможно: самые смешные анекдоты дня на 3 июня

Сдержаться невозможно: самые смешные анекдоты дня на 3 июня
Фото: pixabay.com
Уморительная подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Смех продлевает жизнь – отвлекитесь от проблем!

  • В кабинете психиатра открывается дверь – внутрь медленно вползает мужик, зажавший что-то в зубах. Доктор ласково:

– А кто это у нас тут? Собачка?

Мужик молчит и двигается в угол.

– Неужели это черепаха? – не унимается врач.

Мужик копошится у плинтуса.

– Может быть, к нам кошечка пришла?

– Слушай, дай уже спокойно интернет провести, отстань! – не выдерживает мастер.

  • Муж с женой гуляют по лесу.

– Что такое, милая? – спрашивает мужчина.

– Если еще раз примешь карканье вороны за мой голос, я на развод подам! – взбесилась дама.

  • Разговаривают два друга, жалуются на режим самоизоляции. Один другому говорит:

– Думал, что заначку собираю на отпуск в Турции, оказалось – на карантин!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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