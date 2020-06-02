Уморительная подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Смех продлевает жизнь – отвлекитесь от проблем!

В кабинете психиатра открывается дверь – внутрь медленно вползает мужик, зажавший что-то в зубах. Доктор ласково:

– А кто это у нас тут? Собачка?

Мужик молчит и двигается в угол.

– Неужели это черепаха? – не унимается врач.

Мужик копошится у плинтуса.

– Может быть, к нам кошечка пришла?

– Слушай, дай уже спокойно интернет провести, отстань! – не выдерживает мастер.

Муж с женой гуляют по лесу.

– Что такое, милая? – спрашивает мужчина.

– Если еще раз примешь карканье вороны за мой голос, я на развод подам! – взбесилась дама.

Разговаривают два друга, жалуются на режим самоизоляции. Один другому говорит:

– Думал, что заначку собираю на отпуск в Турции, оказалось – на карантин!