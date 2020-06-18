Поправки к Конституции сделают России сильнее, они являются откликом на запрос общества

Следующий президент РФ после действующего лидера нации Владимира Путина будет продолжателем выстроенной им системы, а поправки к главному закону страны сделают Российскую Федерацию еще сильнее. Об этом в интервью изданию "Газета.ру" сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на заложенный нынешним президентом фундамент впоследствии будет опираться будущий глава государства.

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной", – считает спикер.

Он отметил, что во всем мире сейчас осознают, насколько сильна наша страна с таким лидером.



Поправки к Конституции, которые предложил президент, дают дополнительные функции Государственной думе, что, по словам Володина, является фактической передачей части полномочий гражданам. Данные изменения абсолютно соответствует запросу общества, убежден спикер.

По его оценке, вопрос Конституции сейчас является судьбоносным.

Также он прокомментировал несогласие с поправками КПРФ. По его мнению, таким образом коммунисты выступают против закрепления в основном законе РФ социальных стандартов и качественной медицинской помощи. Володин подчеркнул, что тема поправок в Конституцию обсуждалась всеми фракциями парламента в течение полутора лет, и все решили, что это необходимо делать.

Сейчас же, выступая с критикой поправок, КПРФ фактически пошла против обеспечения эффективной медицинской помощи, закрепления соцстандартов, сохранения исторической памяти и против того, чтобы наша страна была сильной, полагает спикер.

Он напомнил, как в 2000-х компартия сотрудничала с олигархами. Тогда коммунисты не поддержали Путина, предложившего увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть.

"Вот в этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение", – подчеркнул Володин.

По его словам, лишь в 2004-ом, когда в парламенте было сформировано большинство у "Единой России", инициатива президента получила одобрение, что позволило РФ рассчитаться по долгам СССР и оставшихся после 1990-х годов.

"И нам руководитель этой партии говорит про олигархат. Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили", – резюмировал председатель нижней палаты парламента.

Напомним, в марте Госдума одобрила поправки к Конституции, однако 43 депутата от КПРФ воздержались от голосования. Позднее представители партии начала агитировать не голосовать за поправки.

Всенародное голосование должно было состояться 22 апреля, но было перенесено из-за эпидемии коронавируса. Основной день плебисцита состоится 1 июля, однако уже шесть дней до этой даты отдать свой голос можно в пунктах на открытом воздухе. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в дистанционном режиме.

