Хорошие шутки от "Утро.ру" взбодрят на весь день

Смех продлевает жизнь, а улыбка поднимает настроение всем вокруг. Отборные анекдоты помогут сохранить позитив на весь день.

● Про баню:

Друзья решили попариться в бане, наконец-то приехали в излюбленное место. Буквально спустя три секунды выбежали из парилки. Температура была очень высокой! Пошли жаловаться на ресепшн.

– Девушка, это что за дела такие? Как нам отдыхать прикажете? Там же находиться невозможно!

– Извините! У нас новый сотрудник, еще не освоился. До того, как стать банщиком, Семен работал в крематории…





● О бизнесе:

– Гош, а я инструкцию о том, как создать бизнес с нуля написал.

– И что, Дим, сколько пунктов у тебя там?

– Только один. "Родиться в обеспеченной семье".





● Из разговора двух подруг:

– Решила я тут имидж сменить, надоели черные волосы. Перекрасилась в блондинку. В итоге с мужем поругались!

– Почему? Ему твой новый цвет не понравился?

– Нет, я ему скандал закатила, когда нашла на подушке темные волосы…

Ранее "Утро.ру" публиковало самые классные шутки Павла Воли.