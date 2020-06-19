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Смех продлевает жизнь, а улыбка поднимает настроение всем вокруг. Отборные анекдоты помогут сохранить позитив на весь день.
● Про баню:
Друзья решили попариться в бане, наконец-то приехали в излюбленное место. Буквально спустя три секунды выбежали из парилки. Температура была очень высокой! Пошли жаловаться на ресепшн.
– Девушка, это что за дела такие? Как нам отдыхать прикажете? Там же находиться невозможно!
– Извините! У нас новый сотрудник, еще не освоился. До того, как стать банщиком, Семен работал в крематории…
● О бизнесе:
– Гош, а я инструкцию о том, как создать бизнес с нуля написал.
– И что, Дим, сколько пунктов у тебя там?
– Только один. "Родиться в обеспеченной семье".
● Из разговора двух подруг:
– Решила я тут имидж сменить, надоели черные волосы. Перекрасилась в блондинку. В итоге с мужем поругались!
– Почему? Ему твой новый цвет не понравился?
– Нет, я ему скандал закатила, когда нашла на подушке темные волосы…
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