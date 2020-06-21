Календарь садовода: что нужно делать в огороде 22 июня

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 22 июня
Фото: pixabay.com
Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

22 июня – не только день летнего солнцестояние, но и начало нового цикла по лунному календарю. Спутник Земли начнет прирастать, а это значит, что грядущий понедельник станет отличным днем для полива плодовых деревьев и подкормки овощей. Не стоит забывать, что Луна будет находиться в знаке Рака. Расположение звезд благоволит к работам по саду и огороду и сулит богатый урожай тем, кто приложит необходимые усилия. 

 ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ОГОРОДЕ 22 ИЮНЯ

В понедельник следует не только полить, но и опрыскать плодовые деревья от насекомых. Кроме того, можно обработать кустарники – смородину и малину. Не забудьте присыпать их золой. Особое внимание стоит уделить яблоням. Они нуждаются в подкормке навозом. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ИЮНЯ В САДУ

Не следует 22.06.2020 прищипывать цветы и формировать кроны плодовых деревьев. Это может негативно отразиться на урожае. Кроме того, не надо размножать растения корнями. Большинство из них, скорее всего, не приживутся. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом народной подкормки для томатов.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой

Взрыв в Киеве: под завалами дома найдены погибшие - видео

По предварительной версии, ЧП случилось из-за неисправности газового оборудования

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей