Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

22 июня – не только день летнего солнцестояние, но и начало нового цикла по лунному календарю. Спутник Земли начнет прирастать, а это значит, что грядущий понедельник станет отличным днем для полива плодовых деревьев и подкормки овощей. Не стоит забывать, что Луна будет находиться в знаке Рака. Расположение звезд благоволит к работам по саду и огороду и сулит богатый урожай тем, кто приложит необходимые усилия.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ОГОРОДЕ 22 ИЮНЯ

В понедельник следует не только полить, но и опрыскать плодовые деревья от насекомых. Кроме того, можно обработать кустарники – смородину и малину. Не забудьте присыпать их золой. Особое внимание стоит уделить яблоням. Они нуждаются в подкормке навозом.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ИЮНЯ В САДУ

Не следует 22.06.2020 прищипывать цветы и формировать кроны плодовых деревьев. Это может негативно отразиться на урожае. Кроме того, не надо размножать растения корнями. Большинство из них, скорее всего, не приживутся.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом народной подкормки для томатов.



