Наши предки считали, что в этот день пчелы собирают богатый урожай меда

Православные отмечают 2 июля день Зосимы. Согласно поверью, по поведению пчел в этот день можно было прогнозировать погоду на ближайшее время.

Наши предки верили, что пчелы, которые отправляются за пыльцой в этот день, обязательно принесут хороший и вкусный урожай меда.

Приметы на 2 июля

Злые и жалящие пчелы – к засухе.

Пчелы не вылезают из улья – будет дождь.

Если же они немного вялые и сонные, то жди заморозок.

Крот разрыл землю, значит, день будет ясным.

Кваканье лягушек – к дождям.





В этот день категорически нельзя тревожить пчел и вмешиваться в их работу по сбору урожая меда, иначе насекомые могут заболеть.

Нельзя было ссориться в этот день с близкими и переедать жирного.

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