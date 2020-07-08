Ценный ресурс: ученые и экологи развеяли опасения по поводу ОГФУ

Вырабатываемые в процессе обогащения урана отходы безопасны при правильном использовании и хранении, а также являются ценным сырьем в процессе рециклинга

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) является полезным ресурсом, а не источником опасности. В этом сошлись специалисты, ученые вместе с представителями Общественного совета Росатома и эколого-правового центра "Беллона". Свои выводы они представили в совместном докладе.

ОГФУ – это ядерный материал, который вырабатывается в процессе обогащения урана. По подсчетам экспертов, в мире на настоящий момент накоплено более 2 млн т обедненного гексафторида урана, из них половина находится в нашей стране. Это вызывает озабоченность некоторых общественных организаций: они опасаются, не нанесут ли эти отходы непоправимый вред окружающей среде.

Однако специалисты сходятся во мнении, что ОГФУ – это ценный ресурс, который можно использовать без ущерба для экологии. Более того, ОГФУ не является радиоактивным отходом с правовой точки зрения. Поэтому при использовании этих компонентов и при ввозе их на территорию России из-за рубежа не нарушаются ни законодательство РФ, ни моральные нормы, отмечается в докладе.

Нужно понимать, что уровень радиационной активности ОГФУ даже меньше, чем у природного урана. Поэтому при соблюдении правил транспортировки и хранения опасность сводится к нулю. И даже случайная авария не вызовет таких последствий, как гибель людей или опасное загрязнение окружающей среды.

Исследователи, впрочем, проанализировали вероятность таких случаев, как падение на хранилище ОГФУ самолета с полными баками топлива. Потенциальная опасность составила 10-8/год. Для сравнения – вероятность падения на человека предмета с неба ученые Гринвичской обсерватории в Великобритании оценили в 1,5•10-7/год. Иначе говоря, опасность ничтожна, а вот потенциальная польза налицо.

Во-первых, ОГФУ может служить источником урана и фтора. Обедненный уран в оксидной и металлической формах можно использовать в качестве топлива для реакторов на быстрых нейтронах и для изготовления специальных радиационно-стойких бетонов. Для травления печатных плат и микросхем. Для легирования полупроводников и в качестве катализатора в нефтяной промышленности. Причем использование ОГФУ для этих целей значительно экономичнее, чем применение природного урана. Применение высвобожденному фтору тоже найдется, подчеркивают специалисты.

Можно, напротив, дообогащать уран и использовать при производстве ядерной энергии. Целесообразность такой переработки доказывается экономическими показателями в сравнении с добычей природного урана.

Иными словами, безопасных вариантов с ОГФУ довольно много. Согласно принятой "Росатомом" программе, объем запасов этого сырья будет планомерно сокращаться. В Зеленогорске уже работает установка по обесфториванию ОГФУ. Запуск второй намечен на 2024 год. После ввода в эксплуатацию третьей установки в 2027 г. запасы этого сырья в России начнут снижаться. Параллельно будет уменьшаться число площадок хранения ОГФУ. А к 2057 г. накопленное сырье в стране должно быть полностью ликвидировано.

В "Росатоме" подчеркивают: компания остается открытой для общественности. Специалисты смогут организовать экспертизу, чтобы убедиться, что планы использования обедненного гексафторида урана не несут угрозы экологии.