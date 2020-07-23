Смешные анекдоты на 24 июля

Подборка коротких шуток от "Утро.ру" спасет от грусти и плохого настроения

Лучшие приколы на актуальные темы зарядят позитивом с самого начала дня

Два работника встретились в обеденный перерыв. Один другому говорит с грустью в голосе:

– Эх, вот раньше было лучше.

– Это еще почему?

– Ну, четыре дня назад было воскресенье.





Жаль, что кулинарные рецепты нельзя сортировать не только по времени готовки, но и по количеству посуды, которую потом придется мыть.





– Говорят, что мужчина за свою жизнь должен сделать три главных вещи.

– Ты про дом и сына?

– Нет. Отрастить живот, посадить печень и не переставать строить жену.



