Смешные анекдоты на 24 июля

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Лучшие приколы на актуальные темы зарядят позитивом с самого начала дня
– Эх, вот раньше было лучше.
– Это еще почему?
– Ну, четыре дня назад было воскресенье.
– Ты про дом и сына?
– Нет. Отрастить живот, посадить печень и не переставать строить жену.
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