Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Этот день станет одним из самых неблагоприятных для садовых работ. В первую очередь, на это повлияет знак Водолея, который считается самым неплодородным из всех. Посаженные растения в такие дни растут плохо, часто болеют и редко радуют вкусным урожаем.
Вторым фактором станет полнолуние – любые манипуляции с культурами в такие момента категорически запрещены. Однако есть несколько занятий, которыми можно заняться дачникам в этот день.
Что можно делать 3 августа на даче
Разрешен полив растений, но в умеренных количествах – в знаке Водолей растения чувствительны к любым переливам, из-за чего могут начать подгнивать или вянуть.
Можно заняться рыхлением почвы, но делать это лучше подальше от многолетних растений или тех, от которых вы еще надеетесь получить урожай.
Что нельзя делать в саду 3 августа
Посадка, пересадка, посев абсолютно любых растений в этот день не рекомендуется. Они не приживутся, из-за чего ценные экземпляры могут быть бесповоротно утрачены. Нельзя заниматься прикормками, поскольку они могут сжечь культуры – на подобные махинации растения будут реагировать слишком остро.
Ранее "Утро.ру" помогло ознакомиться с подробным календарем садовода на весь август.
Хрустящее блюдо порадует домочадцев