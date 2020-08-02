Какими работами можно заняться в саду в понедельник

Этот день станет одним из самых неблагоприятных для садовых работ. В первую очередь, на это повлияет знак Водолея, который считается самым неплодородным из всех. Посаженные растения в такие дни растут плохо, часто болеют и редко радуют вкусным урожаем.

Вторым фактором станет полнолуние – любые манипуляции с культурами в такие момента категорически запрещены. Однако есть несколько занятий, которыми можно заняться дачникам в этот день.

Что можно делать 3 августа на даче

Разрешен полив растений, но в умеренных количествах – в знаке Водолей растения чувствительны к любым переливам, из-за чего могут начать подгнивать или вянуть.

Можно заняться рыхлением почвы, но делать это лучше подальше от многолетних растений или тех, от которых вы еще надеетесь получить урожай.

Что нельзя делать в саду 3 августа

Посадка, пересадка, посев абсолютно любых растений в этот день не рекомендуется. Они не приживутся, из-за чего ценные экземпляры могут быть бесповоротно утрачены. Нельзя заниматься прикормками, поскольку они могут сжечь культуры – на подобные махинации растения будут реагировать слишком остро.

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