Смешные анекдоты на 9 августа

Смешные анекдоты на 9 августа
Фото: t14/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Завершить неделю на позитиве помогут свежие шутки от "Утро.ру"

Начать день с радостной ноты позволят приколы и короткие анекдоты. 

  • На уроке географии учительница спрашивает Вовочку: 

– Вовочка, что ты знаешь о Панамском и Суэцком каналах?

– Ничего, Татьяна Петровна, наш старый телевизор такие каналы не ловит.

  • Разговаривают супруги. Жена говорит: 

– Милый, я сегодня купила два костюма на работу.

– А что, в один ты уже не помещаешься? – отозвался муж. 

  • Звонит слушатель на радио, поучаствовать в викторине. Ведущий задает ему вопрос: 

– Как называется человек, который хранит деньги в банке? 

– Заемщик? 

– Не верно.

– Вкладчик?

– Нет. Последняя попытка.

– Кредитор.

– Нет же, ответ – идиот!

  • Две собаки в клинике Павлова: 

– О, ура, смотри, доктора пришли, которые на свет лампочки реагируют, – говорит одна другой. 

– Лают? 

– Нет, еду дают.

  • Девушка решила купить себе перед работой цветы, чтобы в офисе подумали, будто у нее есть ухажер. Она мечтала, что зайдет в кабинет, у нее спросят "Откуда букет?", а она лишь загадочно улыбнется в ответ. В итоге заходит девушка в офис, ей говорят: "О, цветы себе купила?"


Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Михаила Жванецкого. 

Полина ИВАНОВА

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