Смешные анекдоты на 9 августа

Завершить неделю на позитиве помогут свежие шутки от "Утро.ру"

Начать день с радостной ноты позволят приколы и короткие анекдоты.

На уроке географии учительница спрашивает Вовочку:

– Вовочка, что ты знаешь о Панамском и Суэцком каналах?

– Ничего, Татьяна Петровна, наш старый телевизор такие каналы не ловит.

Разговаривают супруги. Жена говорит:

– Милый, я сегодня купила два костюма на работу.

– А что, в один ты уже не помещаешься? – отозвался муж.

Звонит слушатель на радио, поучаствовать в викторине. Ведущий задает ему вопрос:

– Как называется человек, который хранит деньги в банке?

– Заемщик?

– Не верно.

– Вкладчик?

– Нет. Последняя попытка.

– Кредитор.

– Нет же, ответ – идиот!

Две собаки в клинике Павлова:

– О, ура, смотри, доктора пришли, которые на свет лампочки реагируют, – говорит одна другой.

– Лают?

– Нет, еду дают.

Девушка решила купить себе перед работой цветы, чтобы в офисе подумали, будто у нее есть ухажер. Она мечтала, что зайдет в кабинет, у нее спросят "Откуда букет?", а она лишь загадочно улыбнется в ответ. В итоге заходит девушка в офис, ей говорят: "О, цветы себе купила?"





Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Михаила Жванецкого.