Смешные анекдоты на 9 августа

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Начать день с радостной ноты позволят приколы и короткие анекдоты.
– Вовочка, что ты знаешь о Панамском и Суэцком каналах?
– Ничего, Татьяна Петровна, наш старый телевизор такие каналы не ловит.
– Милый, я сегодня купила два костюма на работу.
– А что, в один ты уже не помещаешься? – отозвался муж.
– Как называется человек, который хранит деньги в банке?
– Заемщик?
– Не верно.
– Вкладчик?
– Нет. Последняя попытка.
– Кредитор.
– Нет же, ответ – идиот!
– О, ура, смотри, доктора пришли, которые на свет лампочки реагируют, – говорит одна другой.
– Лают?
– Нет, еду дают.
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