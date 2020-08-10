Подробный план огородных работ от "Утро.ру"

Луна окажется 11 августа в Козероге. Этот знак хорош для урожая: плоды могут быть среднего размера, но в обильном количестве.

Семена сохраняют всход на протяжении долгого времени. Саженцы прорастают не слишком быстро, но верно. Кроме того, они будут устойчивы к засухе и морозам, а также болезням. Хорошо всходят деревья и кустарники, особенно в прохладных районах.

Что можно делать 11 августа в огороде

Хорошо замачивать семена, заниматься их посевом. 11 августа – благоприятная пора для пересадки ряда культур: луковичных, корнеплодных и картофеля. Традиционно дачники занимаются посадкой кустарников, бобовых и зерновых культур. Можно также обрезать, прививать и заготавливать черенки, заниматься защитой огорода от вредителей, консервировать овощи, солить и квасить капусту, заниматься заготовкой соков и вин.

Что нельзя делать 11 августа в саду

Не стоит уделять много времени корням: хоть они маловосприимчивы к повреждениям в этот день, но из-за пересадки их жизнеспособность может сильно снизиться.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на весь август.

