Смешные анекдоты на 9 сентября
Провести среду в хорошем настроении помогут шутки от "Утро.ру"
- Зашел в "Пятерочку", а там скидки на резиновые сапоги и водку. Пожалуй, это все, что необходимо знать о русской осени.
- Узнал, что если мой сосед вдруг не может делать ремонт с утра, тогда он звонит своему другу, который приходит косить траву под моим окном.
- Готовимся к свадьбе. Невеста выбирает ведущих, оформителя, ресторан. Я же решил заняться делами поважнее: переписал имущество на родителей.
Папа пришел с работы и заходит на кухню, где сидим мы с мамой:
– Что-то я не чувствую запаха!
– Может корону подцепил?
– Нет, я не чувствую запаха блинов, которые вы должны были жарить, но почему-то не жарите!
- Владельцы автомобилей зря не придают значения помехе справа. Особенно той, которая сидит на пассажирском сиденье.