Смешные анекдоты на 9 сентября

Смешные анекдоты на 9 сентября
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Провести среду в хорошем настроении помогут шутки от "Утро.ру"
  • Зашел в "Пятерочку", а там скидки на резиновые сапоги и водку. Пожалуй, это все, что необходимо знать о русской осени. 


  • Узнал, что если мой сосед вдруг не может делать ремонт с утра, тогда он звонит своему другу, который приходит косить траву под моим окном. 


  • Готовимся к свадьбе. Невеста выбирает ведущих, оформителя, ресторан. Я же решил заняться делами поважнее: переписал имущество на родителей.

  • Папа пришел с работы и заходит на кухню, где сидим мы с мамой:

    – Что-то я не чувствую запаха!

    – Может корону подцепил?

    – Нет, я не чувствую запаха блинов, которые вы должны были жарить, но почему-то не жарите! 

    • Владельцы автомобилей зря не придают значения помехе справа.  Особенно той, которая сидит на пассажирском сиденье.


    Юлия МИХАЙЛОВА

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