В США определили короля российскихатомных субмарин
Лучшими российскими атомными подлодками нередко в СМИ называют новые "Бореи" и "Ясень-М", которые в скором будущем должны заменить советские субмарины, до сих пор составляющие основу подводного флота.
Однако, как пишет журнал The National Interest, последних рано списывать со счетов. Можно посчитать, сколько современных "Бореев" сейчас в составе ВМФ, – их четыре. Два в составе Северного и два в составе Тихоокеанского флота. Многоцелевых "Ясеней" и того меньше – всего один "Северодвинск" и одна "Казань" модернизированного проекта до сих пор проходит испытания.
NI справедливо отмечает, что подлодки класса Delta III и Delta IV, а по отечественной классификации это "Кальмар" и "Дельфин", составляют основу стратегического флота России.
В период с 1972-го по 1992 год СССР построил 43 подлодки класса Delta. Современной России такое и не снилось.
В строю осталось только два "Кальмара" – "Рязань" и "Оренбург", которая прошла модернизацию. "Более современных "Дельфинов" больше – пять в строю, одна ("Брянск") проходит ремонт на "Звездочке", и седьмая переоборудована в носитель подлодок специального назначения.
Уже "Кальмары" начали вооружать 16 баллистическими ракетами Р-29Р. В каждой лодке было до семи многоразовых ракетных комплексов. С 1974-го по 1982 год было построено 14 таких субмарин. До 1990-х годов они были основой стратегического подводного флота, но затем их начали менять на Delta IV. В период с 1981-го по 1992 год было выпущено семь "Дельфинов", и все они до сих пор в строю.
Последнюю советскую стратегическую подлодку также вооружили 16 ракетами Р-29Р, однако сделали ее намного тише. Уже тогда конструкторы понимали, что главным достоинством подлодки становится не количество ракет, а ее малозаметность. В строительстве субмарины широко применялись демпфирующие, виброизолирующие и звукопоглощающие устройства.
Все это использовалось и в разработке легендарной "Акулы" проекта 941, которая сохранилась только в единственном экземпляре. В 1990-е годы США активно финансировали уничтожение стратегических бомбардировщиков, а заодно и подлодок "Акула" с ракетами Р-39.
Поэтому, за неимением огромных субмарин проекта 941, оставшиеся "Дельфины" NI называет королями российского подводного флота.
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