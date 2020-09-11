Топи их всех: американский летчик бомбил подлодку с пассажирами
Баренцево и Норвежские моря в настоящее время похоже на поле для игры в "кошки-мышки" между российскимим и американскими подлодками. Учения по сути не прекращаются: противолодочные корабли охотятся за субмаринами, а последние друг за другом. Похожее происходит и в Сверной Атлантике.
Во время Второй мировой войны в этих широтах шла борьба не на жизнь, а на смерть, зачастую полностью лишенная благородства и морской романтики: каждый потопленный корабль уносил на дно сотни, а иногда и тысячи жизней, причем иногда это были даже не военные, а обычные пассажиры.
12 сентября 1942 года в этих водах произошел инцидент, сделавший войну еще более жесткой. Немецкая подлодка U-156 потопила французский военный транспорт "Лакония", который следовал из Суэца в Великобританию. На борту было 2,7 тыс. человек, из них 1,8 тыс. итальянских военнопленых. Италия была союзником Германии, поэтому капитан U-156 решил помочь спасающимся. Капитан Хартенштайн передал в эфир радиограмму, суть которой сводилась к тому, что он не будет атаковать судно, которое окажет помощь пассажирам "Лаконии".
На помощь пришли две немецкие подлодки U-506 и U-507, а также итальянская "Каппеллини". Правительство Виши выслало на помощь сторожевые корабли "Аннамит" и "Дюмон д’Юрвиль", а также крейсер "Глуар". U-156 взяла на борт 400 человек, остальных разместили на шлюпках и плотах. Позже часть людей забрали прибывшие подлодки.
Возможно, всех пассажиров бы удачно спасли, но в небе появился американский бомбардировщик B-29 Liberator. При его появлении на лодке развернули полотнище с красным крестом. Однако как оказалось позже, пилот "Либерейтора", лейтенант Джеймс Д. Харден получил от командира четкий приказ "Топи их всех". За несколько заходов летчик сбросил на подлодку пять или шесть бомб. Одна из них серьезно повредила U-156. Хартенштайн высадил посторонних из подлодки в шлюпки и скомандовал на погружение.
Из пассажиров "Лаконии" спаслись 1111 человек. Если бы не атака B-29, их было бы существенно больше.
После инцидента командующий подводными силами Кригсмарине адмирал Карл Дениц отдал так называемый "Приказ о Лаконии", который запрещал подводникам оказывать помощь выжившим с потопленных кораблей.
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