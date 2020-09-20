Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 сентября
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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За все время эпидемии от COVID-19 умерли 19 418 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с инфекцией из Китая в стране. Так, за сутки коронавирус подтвердили у 6 148 россиян. Всего коронавирсуом заразились 1 103 399  жителей России.

Москва, по-прежнему лидирует в списке новых случаев заболевания. Так, в столице за сутки врачи нашли COVD-19 у 860 горожан. Следом идет Санкт-Петербург, с 214 новыми зараженными. На третьей строчке расположилась Московская область, где 188 человек подхватили инфекцию.

От коронавируса умерли 79 пациентов за сутки. За все время – 19 418 жителей страны. 

При этом от инфекции выздоровели за сутки 2 895 россиян. Всего болезнь одолели 909 357 человек. 

Тем не менее Россия продолжает снимать оставшиеся ограничения. Так, с понедельника возобновится авиасообщение еще с тремя странами. 

Полина ИВАНОВА

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