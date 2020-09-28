Карантин постепенно возвращается в регионы нашей страны

В понедельник, 28 сентября, в Москве начали действовать новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Пока они коснутся только пожилых граждан в возрасте от 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и беременных. В других городах и областях также вводят или обдумывают возвращение к строгим мерам, которые, по мнению специалистов, продлятся до 2022 года.

Очередная волна COVID-19 связана с началом сезона простудных заболеваний и отказом от соблюдения правил безопасности при эпидемии. В лучшем случае стабилизация обстановки возможна весной, а чтобы у большинства россиян сформировался иммунитет, потребуется не менее двух лет, пояснили эксперты "Известиям".

Самоизоляция наиболее уязвимых граждан, удаленная работа и ужесточение масочного режима будут сохраняться, пока устойчивость к инфекции не появится у 60 – 70% населения. В первую очередь, все будет зависеть от того, насколько отечественные медики справятся с ситуацией, пишет URA.RU.

Между тем в нашей стране по-прежнему растут показатели заболеваемости коронавирусом. В начале прошлой недели заразившихся коронавирусом было 6196 человек, а в минувшее воскресенье их стало 7867.

В регионах риск распространения COVID-19 сохраняется на таком же уровне, как весной, отметил вирусолог Александр Лукашев. По его словам, рост числа заболевших будет продолжаться, возможно даже удвоение нынешних показателей. Но к весне – лету 2021 года инфекция пойдет на спад.

Накануне стало известно, что в Москве за сутки зафиксировано 7867 новых случаев заражения. В целом по России за период пандемии на 27 сентября инфицированы 1151438 жителей.