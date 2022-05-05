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За последние сутки число коронавирусных больных в стране увеличилось на 5 011. Число госпитализаций составило 3 248. Погибшими от последствий ковида признали еще 139 граждан, а количество выздоровлений составило 8 723, сообщает Оперштаб.
В Москве выявили 393 больных, по области обнаружилось еще 42 больных. В Санкт-Петербурге заражений стало больше на 349.
Всего, по данным на 5 мая, количество заражений ковидом в России составило 18 211 178. Было зарегистрировано 17 578 659 выздоровлений и 376 560 смертей.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом, передает МИР24. До этого он приезжал с официальным визитом на Украину и в Польшу. У чиновника слабовыраженные симптомы инфекции.
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