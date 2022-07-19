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В последние месяцы данные, которые предоставляет оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, вселяют определенный оптимизм. К счастью, эпидемиологическая обстановка в нашей стране постепенно стабилизируется. Однако нельзя сказать, что над коронавирусной инфекцией удалось одержать полную победу. Например, только за вчерашний день инфекцию подхватили еще 4 200
человек.
При этом чаще всего квалифицированная помощь медицинских сотрудников требуется пациентам из Белокаменной. За сутки в Москве госпитализировали 167 инфицированных. На втором месте – Московская область, там госпитализация потребовалась 97 пациентам. Третье место досталось Культурной столице, в Петербурге в больницы забрали 84 человек с диагнозом COVID-19.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 4 186 зараженных коронавирусом. К сожалению, за тот же период из-за инфекции скончались 44 человека.
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