Статистика по коронавирусу в России на 26 октября

Статистика по коронавирусу в России на 26 октября
Фото: www.unsplash.com
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За прошедшие сутки умерли 80 человек

Постепенная стабилизация эпидемиологической обстановки в нашей стране не может не радовать. На протяжении достаточно продолжительного времени в России фиксируется относительно небольшое количество новых носителей коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие сутки в стране заболели только 7 518 человек.

При этом, по печальной традиции, наибольшее количество новых инфицированных обнаружено в Златоглавой. Московские медики отчитались о выявлении 1 039 зараженных. На втором месте – Санкт-Петербург, там заболел 471 человек. Третье место досталось Свердловской области, среди местных жителей обнаружили 338 инфицированных.

При этом за день профильным экспертам удалось поставить на ноги 11 517 пациентов с COVID-19. К сожалению, за тот же период вирус унес жизни 80 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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