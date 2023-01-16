Вирус пока не хочет отступать

Уже несколько лет на территории Российской Федерации бушует опасное инфекционное заболевание – за годы COVID-19 унес жизни многих жителей нашей страны. К счастью, постепенно ситуация в этом вопросе выправляется. Известно, что за прошедшие сутки в стране заболели 4 289 человек.



Больше всего инфицированных обнаружено в Белокаменной. Как сообщили представители штаба по борьбе с болезнью, среди москвичей заразились 1 228 человек. Следом идет Северная столица, в Петербурге обнаружили 608 инфицированных. Замыкает тройку антилидеров Самарская область, там заболел 171 человек.



При этом за сутки профильным специалистам удалось полностью вылечить 3 466 жителей нашей страны. К сожалению, 40 пациентов расстались с жизнью из-за последствий COVID-19.

