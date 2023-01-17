Резкий рост заболеваемости: данные по коронавирусу в России на 17 января

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За прошедшую неделю заболеваний стало больше на 40%

Число граждан, у которых за минувшие сутки был обнаружен ковид, составляет 4 042. В больницы с подтвержденным диагнозом попали 877 пациентов. Скончалось еще 45 граждан, 4 933 смогли болезнь одолеть, передает Оперштаб.

Всего в стране с 2020-го года было зарегистрировано 21,8 млн случаев COVID-19. Из них 21,2 млн составляют выздоровления, а 394,4 тыс летальные исходы. 

Аналитики утверждают, что в России снова начался рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю число новых случаев инфекции увеличилось на 40,5%. Эпидемиолог Геннадий Онищенко утверждает, что, несмотря на рост числа заражений и появление в стране нового опасного штамма "кракен", закрытия границ не будет, сообщает Радио 1

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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