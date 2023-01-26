Статистика по коронавирусу в России на 26 января

Статистика по коронавирусу в России на 26 января
Фото: www.unsplash.com
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Вирус пока не отступает

На протяжении нескольких лет медицинские эксперты с большой тревогой взирают на происходящие в стране события. Коронавирусная инфекция стала источником серьезных проблем, которые подорвали привычное течение жизни. Сейчас ситуация в этом вопросе заметно стабилизировалась, однако люди все еще продолжают болеть. Только за вчерашний день в России COVID-19 подхватили 7 077 человек.

Как и прежде, наибольшее число заболевших зафиксировано в Златоглавой. Среди жителей столицы нашей Родины обнаружено 2 411 новых носителей коварного заболевания. На втором месте – Северная столица, в Санкт-Петербурге заболели еще 704 горожанина. Третье место досталось Подмосковью с показателем в 349 инфицированных.

В то же время, благодаря стараниям медиков, полностью выздоровели 5 270 ранее инфицированных граждан. К сожалению, 40 пациентов спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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