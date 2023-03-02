Вирус снова уносит жизни наших сограждан

Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает понятное беспокойство у медицинских специалистов и простых обывателей. Как сообщают эксперты-статисты, темпы заболевания снова подскочили, только за вчерашний день в нашей стране заболели 14 096 человек.



Ситуация с антилидерами рейтинга не меняется – на первом месте Златоглавая, там заразу подхватили 2 788 москвичей, на втором месте Северная столица – в Петербурге заболели 1 215 местных жителей, на третьем – Самарская область с показателем в 582 новых инфицированных.



Также сообщается, что за прошедший день экспертам удалось полностью вылечить 13 937 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 39 инфицированных расстались с жизнью.

