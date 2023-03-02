Статистика по коронавирусу в России на 2 марта

Статистика по коронавирусу в России на 2 марта
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Вирус снова уносит жизни наших сограждан

Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает понятное беспокойство у медицинских специалистов и простых обывателей. Как сообщают эксперты-статисты, темпы заболевания снова подскочили, только за вчерашний день в нашей стране заболели 14 096 человек.

Ситуация с антилидерами рейтинга не меняется – на первом месте Златоглавая, там заразу подхватили 2 788 москвичей, на втором месте Северная столица – в Петербурге заболели 1 215 местных жителей, на третьем – Самарская область с показателем в 582 новых инфицированных.

Также сообщается, что за прошедший день экспертам удалось полностью вылечить 13 937 пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 39 инфицированных расстались с жизнью.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китайские спутники помогли российским солдатам разбомбить ВСУ

Такого мнения придерживаются в Госдепе

Германия оправдалась за молчание о взрывах на "Северных потоках"

Берлин начал тыкать пальцем в сторону Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей