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Несколько лет нашему государству, как и другим странам, приходится жить в обостренной эпидемиологической обстановке. Ежедневно внушительное число граждан подхватывают пресловутое коронавирусное заболевание. Только вчера коварную инфекцию обнаружили у 10 311
россиян.
Самая сложная ситуация сложилась в Златоглавой, там за 24 часа обнаружили еще 1 327 носителей COVID-19. Следом идет Культурная столица, за прошедший день в Петербурге заболел 1 291 человек. На третьем месте расположилась Самарская область с соответствующим показателем в 540 человек.
При этом за сутки медики сумели излечить 14 663 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 44 пациента спасти не удалось.
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