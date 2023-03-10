Статистика по коронавирусу в России на 10 марта

Статистика по коронавирусу в России на 10 марта
Фото: www.unsplash.com
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Вирусная инфекции не отступает

Несколько лет нашему государству, как и другим странам, приходится жить в обостренной эпидемиологической обстановке. Ежедневно внушительное число граждан подхватывают пресловутое коронавирусное заболевание. Только вчера коварную инфекцию обнаружили у 10 311 россиян.

Самая сложная ситуация сложилась в Златоглавой, там за 24 часа обнаружили еще 1 327 носителей COVID-19. Следом идет Культурная столица, за прошедший день в Петербурге заболел 1 291 человек. На третьем месте расположилась Самарская область с соответствующим показателем в 540 человек.

При этом за сутки медики сумели излечить 14 663 жителей нашей страны. К сожалению, судьба распорядилась так, что 44 пациента спасти не удалось.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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