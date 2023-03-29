Скончались 33 человека

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 30 марта. За сутки скончались 33 человека, заразились 11 128, выздоровели 12 597.

Всего с начала пандемии в России скончались 397 179 человек. Выявлено 22 614 774 случаев, выздоровели 21 970 063 россиянина.

Россиянам рекомендуют с особым вниманием следить за погодой – легкая одежда в весенние холода может стать причиной переохлаждения, что разрушает почки. Одеваться нужно исключительно по погоде, напомнила врач-терапевт Валерия Румянцева в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".