Статистика по коронавирусу в России на 29 марта

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Скончались 33 человека

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 30 марта. За сутки скончались 33 человека, заразились 11 128, выздоровели 12 597.

Всего с начала пандемии в России скончались 397 179 человек. Выявлено  22 614 774 случаев, выздоровели 21 970 063 россиянина.

Россиянам рекомендуют с особым вниманием следить за погодой – легкая одежда в весенние холода может стать причиной переохлаждения, что разрушает почки. Одеваться нужно исключительно по погоде, напомнила врач-терапевт Валерия Румянцева в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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