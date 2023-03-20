«Черная дыра» хакасского ЖКХ

Почему власти игнорируют проблемы коммунальщиков

Хакасия вошла в число регионов, которые получат федеральную поддержку на программу модернизации ЖКХ. Ее объем составит 750 млн рублей, и это серьезная сумма. Однако нерешенными остаются все остальные проблемы сектора, находящиеся в ведении республиканских властей. В числе главных – неопределенность зон ответственности за судьбу "коммуналки" и превышающие все мыслимые размеры долги предприятий ЖКХ.



Банкротство как лекарство?

Кто должен отвечать за коммунальщиков – главный вопрос. В середине прошлого десятилетия поднимать ЖКХ "с колен" обязали сельские поселения. При этом дополнительных денег им не дали, тарифы не повысили, а выплата выпадающих доходов на долгие годы стала предметом судебных разбирательств.

В итоге ЖКХ пришло в полнейший упадок. Вот что рассказал глава Таштыпского сельсовета Рустам Салимов в 2021 году, когда вопрос в очередной раз обсуждался в Верховном Совете Хакасии: "Котельные уже в плачевном состоянии. Это прежде всего страдает народ, рабочие. На лето их распускают – идут они в центр занятости. Кто-то где-то подрабатывает. И как вот жить! А скоро у нас дойдет до того, что в котельные никто не пойдет работать".

Теперь полным ходом идет обратный процесс. С мая 2022 года начался возврат к системе, когда за ЖКХ отвечают администрации района. Пока это ни к чему хорошему тоже не привело: в этом году примерно треть всех муниципальных образований Хакасии остались даже без паспортов готовности к зиме.

По поводу передачи полномочий по ЖКХ с уровня сельских поселений на районный: руководители территорий считают, что на самом деле разницы нет, кому подчиняется тепло– или водоснабжающее предприятие – поселению, району или республике. Главное, оно должно быть работающим, самоокупаемым, но в том числе за счет затрат на обновление оборудования.

А сейчас коммунальные предприятия банкротятся по причине заниженных тарифов, невыплаты в полном объеме выпадающих доходов, невозможности своевременных расчетов из-за блокировок счетов. Вот над этими вопросами и надо работать республиканским органам власти, а не перебрасываться полномочиями.

Миллионы долгов

При этом о какой эффективности может идти речь, если параллельно перераспределению зон ответственности уже много лет длится песня о миллионных долгах ЖКХ за энергоресурсы? Именно из-за нее в 2018 году региональная компания "Хакасэнергосбыт" потеряла статус гарантирующего поставщика электроэнергии и обанкротилась.

По закону в такой ситуации исполнение сбытовых функций возлагается на самую крупную электросетевую организацию региона. В Хакасии – это "Хакасэнерго", ей и остались неоплаченные услуги по передаче электроэнергии от обанкротившегося "Хакасэнергосбыта" и ноша нерешённых вопросов по ЖКХ в регионе. С прошлого года гарантирующим поставщиком в Хакасии является "дочка" "Атомэнергосбыта": она также уже столкнулась с неплатежами. Плюс задача взыскания старых долгов все еще "висит" на сетевой компании. Только перед "Хакасэнерго" общий размер задолженности коммунальщиков составляет сегодня, по примерным оценкам, от 800 до 900 млн рублей.

Но регулятор предлагает сетевой компании брать долгосрочные кредиты. Так, на недавней пресс-конференции руководитель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Данданян предложил энергетикам "перейти на долгосрочные кредиты". Он затронул еще много разных вопросов, включая новомодную тему майнеров. Вот только о проблемах ЖКХ сказал весьма скупо.

Программа модернизации республиканского ЖКХ стоит всего 750 млн рублей. Будет очень интересно посмотреть, как она будет реализовываться во всей этой больной ситуации, когда предприятия ЖКХ ходят под угрозой банкротства, а отвечать за их судьбу по большому счету никто не хочет.