Смешные анекдоты на 19 сентября

Начать субботу в позитивном настроении помогут шутки от "Утро.ру"

Бизнесмен обращается к своему новому водителю:

– Какая у вас фамилия?

– Меня зовут Алексей.

– Я спрашиваю не имя. Мне удобнее обращаться к подчиненным по фамилии.

– Мне кажется, вам не понравится моя фамилия…

– Назовите, наконец, вашу фамилию!!!

– Любимый.

– Поехали, Алексей…

Тренер по боксу пытается утешить своего ученика, который проиграл в соревнованиях:

– В последнем раунде ты его сильно напугал.

– Да? И как же?

– Он перепугался, что убил тебя.

Приходит девушка к травматологу:

– Знаете, доктор, я очень сильно упала с лестницы. Везде ссадины и синяки.

– Вот, возьмите это масло и намажьте им те места, на которые упали.

На следующий день у кабинета травматолога собралась целая толпа.

Врач удивленно спрашивает:

– Что здесь произошло?

– Да вчера какая-то четкнутая смазала маслом всю больничную лестницу.

3 часа ночи. Муж будит жену:

– Вот тебе таблетка и стакан воды. Выпей.

Жена спросонок:

– Какая еще таблетка?

– От головной боли.

– Но у меня ничего не болит!

– Наконец-то!