Смешные анекдоты на 19 сентября

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– Какая у вас фамилия?
– Меня зовут Алексей.
– Я спрашиваю не имя. Мне удобнее обращаться к подчиненным по фамилии.
– Мне кажется, вам не понравится моя фамилия…
– Назовите, наконец, вашу фамилию!!!
– Любимый.
– Поехали, Алексей…
– В последнем раунде ты его сильно напугал.
– Да? И как же?
– Он перепугался, что убил тебя.
– Знаете, доктор, я очень сильно упала с лестницы. Везде ссадины и синяки.
– Вот, возьмите это масло и намажьте им те места, на которые упали.
На следующий день у кабинета травматолога собралась целая толпа.
Врач удивленно спрашивает:
– Что здесь произошло?
– Да вчера какая-то четкнутая смазала маслом всю больничную лестницу.
– Вот тебе таблетка и стакан воды. Выпей.
Жена спросонок:
– Какая еще таблетка?
– От головной боли.
– Но у меня ничего не болит!
– Наконец-то!
В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий
Давний юридический казус может сыграть злую шутку с Киевом