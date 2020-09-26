Смешные анекдоты на 27 сентября

Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

Женщина пришла в продуктовый магазин. Пробивает продукты на кассе. Внезапно кассирша начинает искать срок годности творога. Проверив дату, она кладет продукт в пакет. Покупательница в шутку спрашивает:

– Ну что, жить буду?

Кассирша невозмутимо отвечает:

– Да, до 24-го.

Муж стоит перед роддомом и кричит недавно родившей жене:

– Ну что, видела уже нашего ребенка?

– Видела.

– А на кого похож?

– Ты его все равно не знаешь.

Возмущенный посетитель ресторана подзывает к себе официанта:

– Я обнаружил в своем бокале с вином седой волос! Как это понимать?

– Ну а что вы хотели? Вину ведь более ста лет.

Пациент приходит на прием к врачу. Начинает жаловаться:

– Доктор, у меня часто случаются провалы в памяти.

– Расскажите, насколько часто?

– Что часто? Вы про что?

– Про провалы в памяти.

– Какие еще провалы?

Подвыпившая жена вернулась домой. На пороге ее встретил муж:

– Где ты была?!

– На рыбалке.

– И где же рыба? Или клева не было?

– Почему это? Мне было очень клево!