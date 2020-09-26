Смешные анекдоты на 27 сентября

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– Ну что, жить буду?
Кассирша невозмутимо отвечает:
– Да, до 24-го.
– Ну что, видела уже нашего ребенка?
– Видела.
– А на кого похож?
– Ты его все равно не знаешь.
– Я обнаружил в своем бокале с вином седой волос! Как это понимать?
– Ну а что вы хотели? Вину ведь более ста лет.
– Доктор, у меня часто случаются провалы в памяти.
– Расскажите, насколько часто?
– Что часто? Вы про что?
– Про провалы в памяти.
– Какие еще провалы?
– Где ты была?!
– На рыбалке.
– И где же рыба? Или клева не было?
– Почему это? Мне было очень клево!
Порядок поменяется с 1 октября
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин