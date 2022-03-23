В условиях информационной войны распространение ложной информации будет пресекаться жестко

Требования закона должны исполняться. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя на брифинге 23 марта известие, что в отношении журналиста Александра Невзорова заведено уголовное дело.

Накануне стало известно, что Невзорова заподозрили в клевете на российских военнослужащих. В Следственном комитете сообщили, что, опираясь на публикации в украинских СМИ, он распространял сведения об обстреле ВС РФ роддома в Мариуполе. Минобороны РФ опровергло эти обвинения, позже в соцсетях появились кадры, как женщина, окровавленные снимки которой растиражировали западные и киевские СМИ, получает гуманитарную помощь из рук российских солдат.

В Кремле не стали комментировал факт возбуждения уголовного дела в отношении Невзорова, но напомнили, что закон о фейках принят, и им нужно руководствоваться.

"Закон достаточно жесткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее в МИД РФ разоблачили фейки от ведущих западных средств массовой информации.