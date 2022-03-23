В Кремле прокомментировали ситуацию с Невзоровым

В Кремле прокомментировали ситуацию с Невзоровым
Александр Невзоров. Кадр из "Лошадиная энциклопедия"
В условиях информационной войны распространение ложной информации будет пресекаться жестко

Требования закона должны исполняться. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя на брифинге 23 марта известие, что в отношении журналиста Александра Невзорова заведено уголовное дело.

Накануне стало известно, что Невзорова заподозрили в клевете на российских военнослужащих. В Следственном комитете сообщили, что, опираясь на публикации в украинских СМИ, он распространял сведения об обстреле ВС РФ роддома в Мариуполе. Минобороны РФ опровергло эти обвинения, позже в соцсетях появились кадры, как женщина, окровавленные снимки которой растиражировали западные и киевские СМИ, получает гуманитарную помощь из рук российских солдат.

В Кремле не стали комментировал факт возбуждения уголовного дела в отношении Невзорова, но напомнили, что закон о фейках принят, и им нужно руководствоваться.

"Закон достаточно жесткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее в МИД РФ разоблачили фейки от ведущих западных средств массовой информации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян

Перерасчет произойдет автоматически

Когда Россия окончательно разгромит ВСУ – прогноз экс-аналитика ЦРУ

Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей