Умер Синдзо Абэ

Политик не смог пережить покушение

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался на 68-ом году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости"

Утром 8 июля на политика было совершено покушение в японском городе Нара, где он выступал с предвыборной речью. Нападавшим оказался бывший солдат морского флота страны. Во время допроса он заявил, что хотел убить Абэ, поскольку недоволен его политикой.

Экс-премьер перестал подавать признаки жизни около 10 утра по мск. Он находился в состоянии клинической смерти, пули попали в левую часть груди и правую сторону в шее. Медики делали ему переливание крови. Все это время состояние политика было крайне тревожное.

Синдзо Абэ был 57-м и 63-м премьер-министром Японии, пробыв на этом посту в совокупности около девяти лет, что дольше всех других премьеров в стране.