Легенды русского рока выступят на Поклонной горе в День флага России

Начало концерта в 17:00 мск

В День государственного флага России в Москве пройдут различные праздничные мероприятия. Одним из самых ярких станет большой концерт на Поклонной горе.

Москвичей и гостей столицы поздравят с открытой сцены Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие известные исполнители.

Начало концерта в 17:00. Вход бесплатный. Завершится мероприятие фейерверком в 22:00.

Ранее "Утро" рассказывало о масштабном автопробеге, который состоялся в ночь с 21 на 22 августа: по Москве проехали сотни автомобилей в цветах российского триколора.