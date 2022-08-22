Легенды русского рока выступят на Поклонной горе в День флага России

В День государственного флага России в Москве пройдут
различные праздничные мероприятия. Одним из самых ярких станет большой концерт
на Поклонной горе.
Москвичей и гостей столицы поздравят с открытой сцены Александр
Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост",
"7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие
известные исполнители.
Начало концерта в 17:00. Вход бесплатный. Завершится мероприятие фейерверком
в 22:00.
Ранее "Утро" рассказывало о масштабном автопробеге, который
состоялся в ночь с 21 на 22 августа: по Москве проехали сотни автомобилей в
цветах российского триколора.