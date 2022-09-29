Победителям конкурса "Наследие моего района" вручили призы в Москве

Победителям конкурса "Наследие моего района" вручили призы в Москве
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Церемония награждения состоялась в Доме культуры на ВДНХ

В Москве наградили победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Работы оценивало как профессиональное жюри, так и участники проекта "Активный гражданин".

По условиям конкурса юные москвичи должны были изобразить любой важный, на их взгляд, объект в районе проживания. Ребята рисовали архитектурные памятники, мосты, храмы, парки, пруды и другие места в городе. Жюри, в состав которого вошли Зураб Церетели, Арина Шарапова, Алексей Шапошников, Мария Киселева, Алексей Шалаев, Лариса Неменская, Ольга Морозова, Алла Орлова, Петр Баранов и другие профессионалы, отдельно оценивало рисунки ребят, которые занимаются живописью, и тех, кто просто любит рисовать.

"На церемонии награждения 34 участника конкурса получили призы и дипломы. Это те, кто занял первые места в основной и специальных номинациях. Награждение лауреатов окружного и районного этапов проходит в префектурах и управах по всей столице. Работы ребят, победивших в городском этапе, москвичи и гости столицы могли увидеть на выставке на Рождественском бульваре",

– рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отметим, что отдельное голосование проходило на портале "Активный гражданин". Пользователи отмечали наиболее понравившиеся им работы среди тех, которые вошли в шорт-лист конкурса, но не стали победителями.

Ранее в столице прошла археологическая викторина.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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