Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» продолжит защищать Россию, несмотря ни на что

Об этом заявила пресс-служба компании "Конкорд"

Бойцы "ЧВК Вагнера" будут и дальше выполнять поставленные перед ними задачи в рамках спецоперации на Украине, несмотря ни на что. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.



Пресс-служба компании "Конкорд" обнародовала ответ предпринимателя на запрос издания "Век". Журналисты указали на поступающую противоречивую информацию относительно текущей ситуации в Харьковской области и в районе населенного пункта Красный Лиман.

Они поинтересовались у Пригожина относительно реальной обстановки на Центральном направлении.

"Я, к сожалению, не являюсь специалистом в военной области. Поэтому никак не могу прокомментировать ситуацию вокруг Красного Лимана. Однако могу вас заверить, что ЧВК "Вагнер" будет в дальнейшем выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Живыми или мертвыми", – цитирует предпринимателя пресс-служба компании.

Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом, он входит в Краматорскую агломерацию.