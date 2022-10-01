Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» продолжит защищать Россию, несмотря ни на что

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Бойцы "ЧВК Вагнера" будут
и дальше выполнять поставленные перед ними задачи в рамках спецоперации на
Украине, несмотря ни на что. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании "Конкорд" обнародовала ответ предпринимателя на запрос издания "Век". Журналисты указали на поступающую противоречивую информацию относительно текущей ситуации в Харьковской области и в районе населенного пункта Красный Лиман.
Они поинтересовались у Пригожина относительно реальной обстановки на Центральном направлении.
"Я, к сожалению, не являюсь специалистом в военной области. Поэтому никак не могу прокомментировать ситуацию вокруг Красного Лимана. Однако могу вас заверить, что ЧВК "Вагнер" будет в дальнейшем выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Живыми или мертвыми", – цитирует предпринимателя пресс-служба компании.
Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом, он входит в Краматорскую агломерацию.
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