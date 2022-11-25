На конкурсе "Гарантия Качества – 2022" лидировали собственные марки сетей

На конкурсе "Гарантия Качества – 2022" лидировали собственные марки сетей
Фото предоставлено пресс-службой Торговой сети "Пятерочка"
Озвучены результаты международного конкурса

В Москве подведены итоги Международного конкурса "Гарантия качества-2022". Организатор мероприятия – Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова – определил лучших производителей и образцы пищевой продукции на территории России. Золотые и серебряные медали, а также дипломы качества выдавались в нескольких номинациях, включая продуктовый онлайн.

В этом году рекордное количество наград среди всех предприятий, представивших свои товары на конкурс, получили товары СТМ крупнейших розничных сетей.

Так, например, ООО "Агроторг" (сеть "Пятерочка"), получило сразу 66 золотых и 30 серебряных медалей, а также 12 дипломов, включая "Мясной Оскар", за товары своих собственных торговых марок (которых к настоящему времени насчитывается уже более 14). Отмечены товары "Пятерочки" в номинациях деликатесы растительного происхождения, кондитерские изделия, вода питьевая, плодоовощные и грибные консервы, мясо и молоко, детское питание и др.

Несмотря на укрепление позиций крупных розничных сетей и их собственных торговых марок, смогли достойно выступить на "Гарантии Качества — 2022" и многие независимые производители. Так, Клинский мясокомбинат получил сразу 10 золотых и одну серебряную награду за свою продукцию. АО "БПРИ" (сеть мороженного "Баскинг Роббинс") взяла 5 золотых и 2 серебряных медали. АО "Данон" получила сразу 9 золотых медалей.

Всего в оргкомитет конкурса "Гарантия качества – 2022" поступили заявки на участие от 127 предприятий пищевой отрасли из 41 региона РФ, а также из Республики Казахстан и Белоруссии. Как отмечается в итоговом протоколе мероприятия, дегустационные комиссии, состоящие из представителей ведущих отечественных отраслевых НИИ, изучили 949 образцов пищевой продукции.

"Работали десять комиссий, более восьмидесяти человек. В одиннадцати наших филиалах каждый образец оценивали специально-обученные аттестационные дегустаторы. Процесс долгий, потому что за рабочий день много продуктов не оценишь. А, если у дегустационной комиссии бывали сомнения в качестве, то образцы отправляли на повторное исследование, – рассказал "Комсомольской Правде"  заместитель директора ФЦН Пищевых систем Станислав Горбатов. – Сначала изучалась скоропортящаяся продукция. Например, хлеб, у которого срок хранения сорок восемь часов, надо оценить фактически моментально. Далее – другие продукты, заканчивая консервами со сроком хранения три года".

От сетей, в этом году победивших со своими торговыми марками, итоги конкурса прокомментировал директор департамента качества "Пятёрочки" Владимир Грабарев: "Развитие собственных торговых марок – один из стратегических приоритетов. Полученные награды – результат масштабной работы по контролю качества. На этапе отбора и утверждения поставщика мы проводим экспертные слепые дегустации в собственном дегустационном центре "Студия вкуса", а также осуществляем независимый регулярный аудит поставщиков и повторные лабораторные проверки даже когда продукт уже представлен на полке в магазинах".

Оксана Кузнецова, директор ФНЦ пищевых систем в комментарии для КП отметила, что сегодня качество российских продуктов питания лучше зарубежных, и это подтверждается тем, что весь цикл их создания – от разработки до производственной линии – основан на методиках научно-прикладных организаций. "ФНЦ пищевых систем объединяет ресурсы отрасли не только в вопросах качества, но и в вопросах устойчивого развития самих отраслей, так как у производителей схожие задачи. Поэтому, при оценке образцов, номинированных на конкурс, комиссии руководствуются госстандартами, методами санитарно-микробиологического контроля, определения показателей качества и безопасности пищевой продукции. Такой строгий, на первый взгляд, подход, объясняется просто тем, что наш конкурс – это обычное состязание, где результаты экспертизы остаются "за занавесом" для самих участников, а открытый отбор с научным обоснованием", - заключила Оксана Кузнецова.

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