Секретный спутник РФ разнесло на обломки: в США заявили о взрыве

Что в действительности произошло с объектом никто не знает

В начале января российский спутник "Космос-2499" был разрушен на орбите Земли на множественные осколки. Это произошло примерно в 1,2 тыс км от поверхности планеты. Что именно послужило причиной – никто не знает, однако американские космические эксперты утверждают, что к этому мог привести "внутренний взрыв".

Для США "Космос-2499" является секретным спутником, поскольку о нем известно немногое. По словам журналистов, его запустили в 2014-ом году, и Россия старалась скрыть это всеми доступными способами, передавая информацию о запуске с помощью азбуки Морзе.

Аналитики полагают, что реальная цель "Космоса" была в том, чтобы отслеживать и саботировать другие спутники. Российская сторона такие версии отвергала, называя запуск космического объекта мирной миссией.

Сейчас спутник разбило на 85 осколков, которые курсируют на земной орбите. Эксперты допускают, что причиной взрыва мог стать внутренний взрыв или сбой в работе из-за тумана.