Человечество ждут новые испытания

Тяжелая обстановка на международной арене вынуждает граждан все чаще обращаться к пророчествам и предсказаниям. Действительно, в такой сложный период хочется иметь возможность заглянуть в будущее. О том, что ждет наше государство в текущем году, рассказал известный мальчик-пророк из Индии Абигья Ананд.



Индиец отметил, что в целом человечеству придется столкнуться с серьезными проблемами. Природные катаклизмы продолжат содрогать землю. Как известно, этот год уже ужаснул человечество страшными землетрясениями на территории турецкого государства, Сирии и некоторых других стран.



Более того, в наступившем году может снова активизироваться пресловутая коронавирусная инфекция. Новые мутации вируса способны привести к очередному обострению эпидемиологической обстановки.



Что же касается нашей Родины, здесь пророчество молодого медиума вселяет оптимизм. По словам ясновидящего, для России 2023 год станет переломным моментом. Именно в ближайшее время наша страна ощутит в себе новые силы и воспрянет. В этом году мощь Российской Федерации должна резко возрасти.

