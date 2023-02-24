Переломный момент: индийский пророк предсказал судьбу России в 2023-м году

Переломный момент: индийский пророк предсказал судьбу России в 2023-м году
Фото: www.unsplash.com
Человечество ждут новые испытания

Тяжелая обстановка на международной арене вынуждает граждан все чаще обращаться к пророчествам и предсказаниям. Действительно, в такой сложный период хочется иметь возможность заглянуть в будущее. О том, что ждет наше государство в текущем году, рассказал известный мальчик-пророк из Индии Абигья Ананд.

Индиец отметил, что в целом человечеству придется столкнуться с серьезными проблемами. Природные катаклизмы продолжат содрогать землю. Как известно, этот год уже ужаснул человечество страшными землетрясениями на территории турецкого государства, Сирии и некоторых других стран.

Более того, в наступившем году может снова активизироваться пресловутая коронавирусная инфекция. Новые мутации вируса способны привести к очередному обострению эпидемиологической обстановки.

Что же касается нашей Родины, здесь пророчество молодого медиума вселяет оптимизм. По словам ясновидящего, для России 2023 год станет переломным моментом. Именно в ближайшее время наша страна ощутит в себе новые силы и воспрянет. В этом году мощь Российской Федерации должна резко возрасти.

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