Косметические процедуры пушистого поросенка умилили россиян – видео

Косметические процедуры пушистого поросенка умилили россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш выглядит очень трогательно

Нередко люди вносят разнообразие в свою жизнь за счет приобретения экзотичного питомца. Так, одно семейство приютило у себя очаровательного поросенка. Ролики с участием четвероногого малыша набрали большую популярность в социальных сетях.

На одном из видеороликов хозяева показали косметические процедуры, которые весьма радуют поросенка. Пушистого малыша нежно расчесывают массажной расческой. Судя по выражению мордочки свинушки, она находится в восторге от процедуры.

Поросенок с готовностью подставляет под руку заботливой хозяйки то один бочок, то другой. Нежный массаж явно пришелся по вкусу свинке. Очевидно, что малышка попала в любящее семейство и продолжит свою поросячью жизнь в окружении ласки и заботы.



Интернет-пользователи умилились, просматривая забавный видеоролик. Многим захотелось обзавестись таким же необычным зверьком. Стоит отметить, что в последнее время маленькие поросята набирают популярность – такое необычное животное может стать настоящим украшением семейства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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