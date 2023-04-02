На Казанском направлении МЖД изменится расписание поездов

На Казанском направлении МЖД изменится расписание поездов
Фото: АГН "Москва"
Это связано с проведением подготовительных работ к открытию третьего МЦД

В апреле будет изменено расписание поездов, которые следую по Казанскому направлению Московской железной дороги. Это связано с необходимой подготовкой инфраструктуры к открытию движения по третьему МЦД. 

Изменения запланированы с 5 по 26 апреля. В первую очередь увеличатся интервалы движения поездов. В час пик они составят 20 минут, а в остальное время – около 40 минут. Часть рейсов будут отменены, у некоторых изменятся точки остановки, расписание и маршрут. Некоторые поезда станут курсировать от Перово и назад, а другие – от Казанского вокзала и в обратном направлении.

Пользоваться станцией метро "Выхино" на пути к центру Москвы при этом нежелательно – там ожидается большой наплыв пассажиров. В качестве замены существует несколько альтернативных маршрутов. К примеру, встать на "Косино", сесть на Некрасовскую, добраться до "Нижегородской", а оттуда перейти на БКЛ. Другой вариант – с "Косино" перейти на станцию "Лермонтовский проспект".

Также со 2 по 5 апреля на станции "Перово" с 22:50 до 6:50 будут закрывать один из путей. Поезда будут следовать с измененным расписанием.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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