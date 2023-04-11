ЦБ наказал ипотечный рынок за "нерыночные ставки"

Регулятор поменял правила

ЦБ обязал российские кредитные организации формировать допрезервы по рискованной ипотеке – таковой регулятор считает низкие процентные ставки для покупателей жилья до 0,1%.

Такой показатель застройщик предлагает при завышении приобретаемой недвижимости на 20-30 процентов. Разница затем выплачивается банку, чтобы компенсировать выпадающие доходы комиссионными, уточняет телеканал МИР24.

"Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков", – считают в регуляторе.

С 30 мая 2023 года банки по ссудам с низким ставкам, выданным после 15 марта того же года, должны формировать дополнительные резервы в размере от 30 до 50 процентов. Регулятор считает, что так можно отбить у банков желание выдавать ипотечные кредиты по нерыночным ставкам.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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