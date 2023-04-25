Пригожин объяснил, почему пострадавшим при взрыве в кафе задерживают выплату компенсаций

Пригожин объяснил, почему пострадавшим при взрыве в кафе задерживают выплату компенсаций
Фото: Е.Пригожин, кадр из видео
Бюрократическая машина, выстроенная в Петербурге губернатором Александром Бегловым, не предназначена для выполнения "обязательств перед людьми", заявил Евгений Пригожин

Власти Петербурга обещали, что все пострадавшие во время теракта 2 апреля на Васильевском острове получат денежные компенсации, сумма которых будет зависеть от тяжести полученных травм. Однако в понедельник, 24 апреля, СМИ написали, что некоторые так и не получили обещанных губернатором выплат.

В частности, по данным ФАН, с некоторыми пострадавшими городские власти даже не связывались, и денег на их счета от Смольного не приходило. По информации "Фонтанки", выплаты от города к 21 апреля получили только 35 человек.

Комментируя ситуацию изданию NW24, бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что люди не получают оплаты, поскольку "бюрократическая машина" губернатора и не служит выполнению обязательств перед петербуржцами. Она служит для набивания карманов.

"Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело – ты делаешь его сразу",

– высказался предприниматель.

Напомним, некоторые жертвы теракта получили выплаты только от Пригожина. Бизнесмен пожертвовал на компенсации для 84 пострадавших более 60 миллионов рублей. 

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