Пригожин объяснил, почему пострадавшим при взрыве в кафе задерживают выплату компенсаций

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Власти Петербурга обещали, что все пострадавшие во время теракта 2 апреля на Васильевском острове получат денежные компенсации, сумма которых будет зависеть от тяжести полученных травм. Однако в понедельник, 24 апреля, СМИ написали, что некоторые так и не получили обещанных губернатором выплат.
В частности, по данным ФАН, с некоторыми пострадавшими городские власти даже не связывались, и денег на их счета от Смольного не приходило. По информации "Фонтанки", выплаты от города к 21 апреля получили только 35 человек.
Комментируя ситуацию изданию NW24, бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что люди не получают оплаты, поскольку "бюрократическая машина" губернатора и не служит выполнению обязательств перед петербуржцами. Она служит для набивания карманов.
"Когда ты нацелен на то, чтобы делать дело – ты делаешь его сразу",
– высказался предприниматель.
Напомним, некоторые жертвы теракта получили выплаты только от Пригожина. Бизнесмен пожертвовал на компенсации для 84 пострадавших более 60 миллионов рублей.
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