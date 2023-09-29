"Без Пригожина и Уткина не было бы ЧВК "Вагнер": военный эксперт Суконкин раскритиковал за использование имени "Оркестра"

"Без Пригожина и Уткина не было бы ЧВК "Вагнер": военный эксперт Суконкин раскритиковал за использование имени "Оркестра"
Фото: Petrov Sergey /news.ru /globallookpress.com

Успехи ЧВК "Вагнер" являются следствием грамотного управления Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а попытки использования бренда "Оркестра" для продвижения новых формирований нивелирует его заслуги. Такого мнения придерживается военный эксперт и журналист Алексей Суконкин.

По словам публициста, ЧВК "Вагнер" лидирует в списке лучших частных военных компаний в мире не только благодаря уровню подготовки "музыкантов", но и в результате колоссальной работы ее командиров и руководителя. Он отметил, что те, кто действительно имеют к этому отношение и могут использовать имя "Оркестра", погибли в конце августа.

"Важно понимать, что у истоков организации стояли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Их командная работа и, можно даже сказать, определенная синергия сделала структуру лучшей в кластере частных военных компаний. Успехи "Оркестра" – результат не только профессионализма музыкантов, но и грамотного управления, осуществляемого ее первыми лицами. И эти первые лица погибли 23 августа в небе над Тверской областью", – подчеркнул Суконкин.

Военный эксперт отметил, что без командиров "Оркестра" не было бы всеобщего признания, популярности, а самое главное – достижений на полях сражений. В заключение он добавил, что все заслуги "музыкантов" как подразделения нельзя использовать для собственного продвижения, потому что они получены в результате тяжелой работы и принадлежат только им.

"Без Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер" – и не ЧВК "Вагнер" вовсе. Не было бы Сирии, Ливии, Украины. Не было бы успехов, любви народа, невероятной популярности, молодежь по всей стране не носила бы шевроны и символику оркестра. И было бы гораздо более уважительно по отношению к Первому и Девятому заняться созданием и продвижением нового бренда, а не эксплуатировать то, к чему ты не имеешь никакого отношения и в чем нет ни единой твоей заслуги", - резюмировал Суконкин.

Многие новостные издания сообщают о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" замечены на разных участках в зоне СВО. По сообщениям СМИ и различных Telegram-каналов, они находятся там в составе новых формирований МО РФ.

По теме

Известный российский артист лишился слуха из-за ранения на СВО

Несколько лет назад актер пошел по кривой дорожке

Американский комик словами Путина врезал Западу

Происходящее в Европе и США бесит многих американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей