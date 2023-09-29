Успехи ЧВК "Вагнер" являются следствием грамотного управления Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а попытки использования бренда "Оркестра" для продвижения новых формирований нивелирует его заслуги. Такого мнения придерживается военный эксперт и журналист Алексей Суконкин.

По словам публициста, ЧВК "Вагнер" лидирует в списке лучших частных военных компаний в мире не только благодаря уровню подготовки "музыкантов", но и в результате колоссальной работы ее командиров и руководителя. Он отметил, что те, кто действительно имеют к этому отношение и могут использовать имя "Оркестра", погибли в конце августа.

"Важно понимать, что у истоков организации стояли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Их командная работа и, можно даже сказать, определенная синергия сделала структуру лучшей в кластере частных военных компаний. Успехи "Оркестра" – результат не только профессионализма музыкантов, но и грамотного управления, осуществляемого ее первыми лицами. И эти первые лица погибли 23 августа в небе над Тверской областью", – подчеркнул Суконкин.

Военный эксперт отметил, что без командиров "Оркестра" не было бы всеобщего признания, популярности, а самое главное – достижений на полях сражений. В заключение он добавил, что все заслуги "музыкантов" как подразделения нельзя использовать для собственного продвижения, потому что они получены в результате тяжелой работы и принадлежат только им.

"Без Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер" – и не ЧВК "Вагнер" вовсе. Не было бы Сирии, Ливии, Украины. Не было бы успехов, любви народа, невероятной популярности, молодежь по всей стране не носила бы шевроны и символику оркестра. И было бы гораздо более уважительно по отношению к Первому и Девятому заняться созданием и продвижением нового бренда, а не эксплуатировать то, к чему ты не имеешь никакого отношения и в чем нет ни единой твоей заслуги", - резюмировал Суконкин.

Многие новостные издания сообщают о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" замечены на разных участках в зоне СВО. По сообщениям СМИ и различных Telegram-каналов, они находятся там в составе новых формирований МО РФ.