Крещенские гадания: как узнать свое будущее в праздник

Крещенские гадания: как узнать свое будущее в праздник
Фото:unsplash.com
Предки доверяли этим обрядам и предсказывали по ним свою судьбу

Крещенские гадания на Руси были традиционной праздничной забавой. Однако предки верили, что именно в это время активизируются духи, которые помогают приоткрыть завесу тайны будущего. Эти простые обряды можно провести и в наше время. 

Гадание по теням от свечи

Для того чтобы все прошло как нужно, запритесь в темной комнате и попросите домочадцев не беспокоить вас. Поставьте зажженную свечу так, чтобы она отбрасывала тень на тарелку. Сомните газету в неплотный комок и сожгите его. Когда от бумаги останется только пепел, поднесите свечу и поворачивайте посуду, пока не увидите рисунок. 

Если разглядите человеческое лицо, значит, ждет вас новое знакомство. Дом на тени означает переезд в ближайшее время. Любой транспорт, который сможете увидеть, сообщает вам о скором путешествии. Дерево обещает радостное известие. Если же сможете разглядеть замок, то положение ваши улучшится. 

Гадание воском

Растопите свечу, а затем влейте медленно в миску с холодной водой. Фигуры застывшего воска расскажут вам о будущем. 

Транспорт сулит путешествие. Бугристые капли воска значат, что вас ждут трудности. Грибы  —  долгая жизнь и здоровье. Звезда говорит об успешности, а змея о болезни. Полосы воска сообщают о длинной дороге или грядущем переезде. А если сможете увидеть в воде человека, то ждет вас счастливая семья. 

Ранее мы рассказывали, что запрещено делать на Святки. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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