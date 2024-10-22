Высокий уровень жизни в Москве и Петербурге поразил экс-аналитика ЦРУ Джонсона

Увиденное в Москве и Петербурге шокировало экс-аналитика ЦРУ
Фото: www.unsplash.com
Эксперт был откровенен

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон был весьма удивлен тем, что увидел в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на мрачные новости, которые муссируются в западной прессе, жизнь в двух российских столицах протекает на очень высоком уровне.

По словам американского эксперта, в этих городах сохраняется комфортная и благополучная обстановка, что кардинально отличается от того, как происходящее описывают в зарубежных СМИ. Американец отметил, что люди в этих городах выглядят счастливыми и приветливыми.

Он также обратил внимание на то, что в магазинах полки заполнены разнообразными товарами, и никакого дефицита не наблюдается. В отличие от стереотипов о возможных экономических проблемах, реальность оказалась иной: в городах легко можно найти все необходимое, что свидетельствует о стабильной экономической ситуации.

Гость из США также подчеркнул чистоту и безопасность на улицах двух главных городов России. По его словам, ощущение безопасности сопровождает его на протяжении всего визита, и это заметно контрастирует с некоторыми западными городами, где проблема преступности и неблагополучных районов стоит очень остро. Он также отметил теплое отношение к семьям и детям: на улицах много семей, которые гуляют с детьми, и явно видно, что общество ценит семейные ценности.

Личный визит в Россию заставил бы многих американцев пересмотреть свои взгляды на жизнь в нашей стране – реальность существенно отличается от того образа, который часто представляется в западных СМИ.

К слову, ранее россиянка поразилась странным особенностям жизни в Германии.

Источник: YouTube-канал Dialogue Works ✓ Надежный источник
По теме

Путин нанес ответный удар Западу

Аналитики объяснили значение встречи стран БРИКС

"Придется искать": в Польше сделали неожиданное признание о России

Страна держится в лидерах русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей