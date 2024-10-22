Эксперт был откровенен

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон был весьма удивлен тем, что увидел в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на мрачные новости, которые муссируются в западной прессе, жизнь в двух российских столицах протекает на очень высоком уровне.



По словам американского эксперта, в этих городах сохраняется комфортная и благополучная обстановка, что кардинально отличается от того, как происходящее описывают в зарубежных СМИ. Американец отметил, что люди в этих городах выглядят счастливыми и приветливыми.

Он также обратил внимание на то, что в магазинах полки заполнены разнообразными товарами, и никакого дефицита не наблюдается. В отличие от стереотипов о возможных экономических проблемах, реальность оказалась иной: в городах легко можно найти все необходимое, что свидетельствует о стабильной экономической ситуации.

Гость из США также подчеркнул чистоту и безопасность на улицах двух главных городов России. По его словам, ощущение безопасности сопровождает его на протяжении всего визита, и это заметно контрастирует с некоторыми западными городами, где проблема преступности и неблагополучных районов стоит очень остро. Он также отметил теплое отношение к семьям и детям: на улицах много семей, которые гуляют с детьми, и явно видно, что общество ценит семейные ценности.

Личный визит в Россию заставил бы многих американцев пересмотреть свои взгляды на жизнь в нашей стране – реальность существенно отличается от того образа, который часто представляется в западных СМИ.

К слову, ранее россиянка поразилась странным особенностям жизни в Германии.