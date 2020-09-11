По словам Тимура Нугаева, никого не должны волновать изъяны

Недавно Алла Пугачева стала гостьей Ютуб-шоу "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. Пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что Примадонна якобы постарела. Пластический хирург высказался по поводу внешности певицы.

По мнению комментаторов, Алла Борисовна утратила свежесть и выглядит несколько уставшей.

Известный пластический хирург Тимур Нугаев заступился за Примадонну. Он отметил, что возраст певицы дает о себе знать. К слову, Алле Борисовне 71 год. Также на ее внешности сказался напряженный образ жизни артистки – постоянные гастроли, недосып и стресс.

Разглядывая фотографии Пугачевой, Нугаев сказал, что на первый взгляд практически невозможно определить, больна ли певица чем-либо. По словам пластического хирурга, в подобных случаях необходимо проходить полное обследование, передает "ПолитЭксперт".

Напомним, Алла Борисовна не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Ей сделали несколько операций, нацеленных на омоложение тела.

Говоря о пластической хирургии, Тимур Нугаев отметил, что ее цель – сделать так, чтобы пациент был доволен своей внешностью. Поэтому если результат операций полностью удовлетворяет певицу, то осуждать ее за какие-либо изъяны неправильно.

Недавно появилась информация о том, что на шоу "Музыкалити" Максим Галкин позволил себе несколько неудобных шуток, чем засмущал звездную супругу.