"Страшный грех": Фирсов скрыл от Легкоступовой шокирующие подробности своей прежней жизни

"Страшный грех": Фирсов скрыл от Легкоступовой шокирующие подробности своей прежней жизни
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: пресс-служба
Вдовец певицы оказался двоеженцем

С каждым днем смерть Валентины Легкоступовой обрастает все большим числом шокирующих подробностей. На этот раз близкий друг Юрия Фирсова признался, что до встречи с певицей яхтсмен уже дважды венчался. При этом со своей второй женой Натальей вдовец Легкоступовой так и не развенчался. Фактически мужчина оказался двоеженцем. 

Венчание с Валентиной стало для Фирсова третьим. Знакомый вдовца утверждает, что мужчина расстался со своей второй женой ради артистки. И если с первой женой яхтсмен смог развенчаться, то со второй нет. 

"То есть он в церковном браке с одной и одновременно перед Богом взял ещё одну жену. Это страшный грех! Нельзя шутить с теми, кто на небесах", – заявил друг Юрия Фирсова. 

Мужчина добавил, что Легкоступова ничего не знала о лжи и двоеженстве своего возлюбленного, уточняет "Экспресс газета". 

Ранее судмедэкперты обнаружили у певицы закрытую черепно-мозговую травму с множественными ушибами и гематомами в области головы и тела. Дети покойной певицы считают, что к этому причастен Фирсов. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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