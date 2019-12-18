Витамин С спасет от головных болей после застолья

Редкий Новый год обходится без бокала шампанского, некоторые люди предпочитают и более крепкие напитки. Чтобы на утро 1 января продолжить праздновать и гулять, а не страдать от болей, диетологи советуют съесть цитрусовые фрукты.

Эксперты, как пишет "Вечерняя Москва", также рекомендуют закусить после застолья квашеной капустой. Отличным средством от похмелья станет зеленый чай с лимоном. Справится с неприятными ощущениями и минеральная вода.

Однако, как отмечает агентство "ФедералПресс", чтобы совсем избежать похмелья, лучше не смешивать спиртное. Наименьший урон организму нанесет красное вино.

Ранее британские ученые перечислили алкогольные напитки, от которых больше всего наутро болит голова.