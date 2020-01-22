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Гнезда из мясного фарша с яйцом

Быстро и оригинально : гнезда из мясного фарша с яйцом
Кадр youtube.com
Приготовление кулинарного шедевра займет всего полчаса

Иногда обычные котлеты приедаются. Хочется попробовать что-то более оригинальное. Поэтому запеченные в духовке гнезда из фарша с яйцом – отличное решение, приготовить их сможет даже неопытный кулинар.

Для этого нужно взять 600 г мясного фарша (подойдет любой), 100 г хлеба, 1 луковицу, 3 – 4 зубчика чеснока, 6 некрупных яиц: одно пойдет в фарш, остальные пять – для начинки. Соль и специи по вкусу.

Хлеб залить молоком или водой, дать пропитаться. Положить в миску фарш, добавить яйцо. В блендере измельчить лук, чеснок и отжатый от молока хлеб. Смешать все вместе, посолить и поперчить. Фарш вымесить, хорошо отбить. Разделить смесь на пять частей, в каждой заготовке сделать при помощи стакана углубление. 

Получившиеся мясные "гнезда" поставить в разогретую духовку. Готовить 20 – 25 минут при температуре в 200 градусов. Затем надо внуть заготовки из духовки, в каждое углубление разбить по одному яйцу. Яйца посолить, добавить по вкусу специи. Снова поставить в духовку на 10 минут. Чтобы желток остался жидким, можно вытащить готовое блюдо через 6 – 7 минут.

К таким гнездам подойдет любой гарнир: рис, картофель, овощной салат. Это блюдо подойдет и для праздника, и для обычных дней, считает автор блога "Готовим с Калниной Натальей" на "Яндекс. Дзен".

Валентина МАЙОРОВА

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