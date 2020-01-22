Гнезда из мясного фарша с яйцом
Иногда обычные котлеты приедаются. Хочется попробовать что-то более оригинальное. Поэтому запеченные в духовке гнезда из фарша с яйцом – отличное решение, приготовить их сможет даже неопытный кулинар.
Для этого нужно взять 600 г мясного фарша (подойдет любой), 100 г хлеба, 1 луковицу, 3 – 4 зубчика чеснока, 6 некрупных яиц: одно пойдет в фарш, остальные пять – для начинки. Соль и специи по вкусу.
Хлеб залить молоком или водой, дать пропитаться. Положить в миску фарш, добавить яйцо. В блендере измельчить лук, чеснок и отжатый от молока хлеб. Смешать все вместе, посолить и поперчить. Фарш вымесить, хорошо отбить. Разделить смесь на пять частей, в каждой заготовке сделать при помощи стакана углубление.
Получившиеся мясные "гнезда" поставить в разогретую духовку. Готовить 20 – 25 минут при температуре в 200 градусов. Затем надо внуть заготовки из духовки, в каждое углубление разбить по одному яйцу. Яйца посолить, добавить по вкусу специи. Снова поставить в духовку на 10 минут. Чтобы желток остался жидким, можно вытащить готовое блюдо через 6 – 7 минут.
К таким гнездам подойдет любой гарнир: рис, картофель, овощной салат. Это блюдо подойдет и для праздника, и для обычных дней, считает автор блога "Готовим с Калниной Натальей" на "Яндекс. Дзен".
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик