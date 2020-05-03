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Супербыстрое печенье к чаю: простой рецепт выпечки

Супербыстрое печенье к чаю: простой рецепт выпечки
Фото: pixabay.com
Угощение для всей семьи за 20 минут

Нежное песочное печенье с ароматом апельсина покорит сладкоежек. Утро.ру предлагает простой рецепт выпечки на каждый день.

Ингредиенты:

Цедра одного апельсина, мягкое сливочное масло – 100 граммов, сметана 15% – столовая ложка, яйцо – 1 штука, мука – 2 стакана, сахар – полстакана, разрыхлитель или сода – 1 чайная ложка, ванилин – на кончике ножа.

Приготовление песочного печенья:

Для этой простой выпечки миксер можно не использовать. Просто разомните вилкой мягкое масло, добавьте сахар, цедру, сметану, разрыхлитель и яйцо, перемешайте. Просеянную муку добавляйте понемногу – тесто должно быть мягким. Если оно получится "забитым", печенье выйдет жестким.

Замесите тесто и раскатайте на пергаменте в лепешку толщиной в полсантиметра. Перенесите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Когда печенье подрумянится, можно доставать.

Аккуратно, чтобы не обжечься, нарежьте печенье ромбиками. Присыпьте сахарной пудрой, когда остынет.

Ранее Утро.ру делилось рецептом печенья на кефире на скорую руку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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