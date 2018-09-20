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Театралам покажут "Балаган"

"Дом Булгакова" приглашает на благотворительный спектакль

Начало нового сезона легендарный музей-театр открывает ярким театральным проектом из серии "Добрые спектакли". И 27 сентября там будет показана комедия по одноименному роману Чарльза Мори.

Средства от продажи билетов на "Балаган" поступят в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".

"Совершать добрые дела можно изящно и легко, поэтому очередным "добрым спектаклем" мы назначили знаменитую комедию "Балаган" в постановке Ирины Пахомовой. Купив билет на спектакль, зритель не только получит удовольствие от комедии, но и совершит персональное благодеяние", – сказала исполнительный директор "Дома Булгакова" Наталья Склярова.

Данная постановка – еще одна жемчужина в багаже известного режиссера Ирины Пахомовой ("Три сестры", "Сказка для взрослых", "Лоскутик и облако", "На бойком месте" и др.). Это уморительная история о провинциальном театре, решившим ставить "Гамлета" и деревенскую комедию. Запутавшись в постоянно меняющихся декорациях и костюмах, они и сами уже не в состоянии понять, что же они играют.

По мнению режиссера Ирины Пахомовой, "Балаган" будет интересен прежде всего тем, кто обожает заглядывать за кулисы и ждет от спектакля легкости, юмора и веселья.

В ролях: Михаил Мартьянов, Александр Городиский, Анастасия Миляева, Елена Полянская и многие другие.

Начало спектакля в 19:00.

Полина ДОРОЖКИНА
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