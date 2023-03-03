В киноклубе «Сцены 23» состоялся показ фильма «Сестренка»

Картина народного артиста России Александра Галибина вышла в 2019 году и была отмечена множеством наград, включая Гран-при IV международного кинофестиваля "Евразийский мост" и Гран-при XVI международного благотворительного кинофестиваля "Лучезарный ангел". Салон "Сцена 23" подарил зрителям возможность вновь увидеть фильм на большом экране.



Помимо показа, состоялось и обсуждение фильма с его режиссером – Александром Галибиным. И публике действительно было что обсудить – картина вызвала массу эмоций и никого не оставила равнодушным.

В основу ленты легла повесть народного поэта Башкортостана Мустая Карима "Радость нашего дома". Фильм посвящен детям, мальчику Ямилю и девочке Оксане. Их свела судьба и не самые простые обстоятельства, ведь действие картины разворачивается за несколько месяцев до 9 мая 1945 года. Несмотря на такой страшный фон, фильм пропитан добром и светлыми мотивами. На первый план выходят не ужасы войны, как этого можно было ожидать, а хитросплетение человеческих жизней и характеров. Это фильм про людей с большими сердцами, в нелегкое время давших кров, заботу и любовь маленькой, испуганной девочке, потерявшей семью. Про смешных мальчишек, мечтающих сбежать на фронт и помочь своим отцам. Про единственный на всех кусок сахара, который дети бережно хранят и лижут по очереди, про бабушкины сказки, которые несмотря на ужасы войны она рассказывает детям перед сном.

После того, как в зале зажегся свет, на лицах зрителей можно было видеть искренние улыбки, ведь счастливый финал фильма дарит веру – веру в добро и человечность. Картина прямо говорит о том, как всем нам необходима чуткость и сострадание к ближнему, только так можно победить страх и любой ужас.

После показа режиссер ответил на многочисленные вопросы зрителей. Он подробно рассказал о замысле фильма, о том, как выбирал на главные роли маленьких артистов. главная тема, которая звучала от зрителей – такие фильмы необходимо обязательно показывать нашему подрастающему поколению, чтобы они не забывали об истинных человеческих ценностях.

Формат киноклуба оказался очень теплым и востребованным. Кажется, что именно в таком формате и нужно смотреть подобные фильмы. Обычный поход в кино оставляет человека один на один со своими эмоциями, а многие вопросы так и не находят ответов. Здесь же все ровно наоборот – у любителей кино была возможность поговорить с создателем фильма и поделиться впечатлениями, которых после просмотра и правда было по-настоящему много.