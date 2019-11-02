Звезда заинтриговала поклонников

Ольга Серябкина опубликовала в Инстаграм видео, на котором девушка, напоминающая по фигуре и волосам артистку, сексуально двигается за некой ширмой. Ролик едва не свел с ума подписчиков певицы.

"Кошелек или жизнь?"

– подписала ролик Серябкина, вероятно это отрывок из ее нового клипа.

Фанаты откликнулись своей любимице моментально:

"Заворожила", "Как красиво", "Вау, Оля, очень круто получилось! Супер! Очень эффектно! Я залипла и не могла оторваться от просмотра этого видео", "Боже, что за кошечка", "Предвкушение", "Прикольная баба", "Жарко", "Сладость", - прокомментировали ролик интернет-пользователи.

Однако большинство подписчиков Серябкиной просто не нашли слов, чтобы выразить свое восхищение. Они засыпали пост певицы смайликами в виде сердечек.