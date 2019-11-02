Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Заворожила": Серябкина устроила эротичные танцы

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Звезда заинтриговала поклонников

Ольга Серябкина опубликовала в Инстаграм видео, на котором девушка, напоминающая по фигуре и волосам артистку, сексуально двигается за некой ширмой. Ролик едва не свел с ума подписчиков певицы.

"Кошелек или жизнь?"

– подписала ролик Серябкина, вероятно это отрывок из ее нового клипа.

Фанаты откликнулись своей любимице моментально:

"Заворожила", "Как красиво", "Вау, Оля, очень круто получилось! Супер! Очень эффектно! Я залипла и не могла оторваться от просмотра этого видео", "Боже, что за кошечка", "Предвкушение", "Прикольная баба", "Жарко", "Сладость", - прокомментировали ролик интернет-пользователи.

Однако большинство подписчиков Серябкиной просто не нашли слов, чтобы выразить свое восхищение. Они засыпали пост певицы смайликами в виде сердечек. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей